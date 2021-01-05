巷仔內／央行放手有原因　新台幣「27字頭」成常態？

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還有一個讓央行放手的可能原因，就是年底剛過，企業季報、財報壓力已過，可以稍放手讓新台幣升值一下。其實，2020年底前央行奮力守住28元，就是為避免企業財報太難看，今年初以來受到人民幣催升影響，央行外匯操作恢復如前央行總裁彭淮南所強調的「柳樹理論」，加上距離企業下個財報半年報還有一段時間，目前還沒有立即壓力，央行也不需浪費子彈阻升，因此就順勢而為，跟著亞洲貨幣走。
至於央行放手與台灣再被美國列入匯率操縱國觀察名單有沒有關係？市場覺得還好，當然被盯上也是問題，只是央行自己都說了干預力道比其他國家小，而且必須維持匯率相對穩定，市場也覺得央行守著一個價位沒有太大意義，不如順勢讓新台幣升值。
匯銀人士也指出今年初以來，外匯市場幾乎都是美元賣單沒有買單，尤其目前看來美元長期需求仍弱。過去油款購入需求減少，2019年油價每桶67美元，2020年平均油價40美元，整體油款支付比2019年少了4成，再加上疫情影響國人無法出國旅遊，1年原本出國花掉200億美元出國匯兌，因為疫情不見了。
也因此，市場認為即便有「外匯殺手」之稱的彭淮南還在任，彭淮南也不會硬擋，如果合理價位是27元，央行硬守在28元以上價位也沒用，也沒什麼意義，現在外資也已喊到27.5元，在緩升值趨勢不變之下確實都有可能，只是時間問題，尤其現在盤中都已看到「27字頭」了，2021年「27字頭」成常態，市場認為應該有可能。
只是眼看新台幣持續升值，盤中更已見到「27字頭」，現在是加碼美元好時機嗎？外匯專家仍多建議還是要分批布局，畢竟不能保證哪個價位不會破。
雖新台幣年初就大幅升值，盤中更已見到「27字頭」，但市場預期央行仍會讓收盤價格維持動態穩定升值，不會像盤中升幅如此劇烈，像今日收盤就又拉回28.402元、小升2.2分。至於收盤價是否也會失守28元？一般認為可能沒有那麼快，但也有可能會破。
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