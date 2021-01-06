房市／預期心理助漲台南 有建設區域仍具增值空間
財經中心/綜合報導
2021-01-06 08:00:00
內政部發布2020年第三季住宅價格指數、房價負擔能力等兩項最新統計，台南市住宅價格季指數為六都漲幅最大，且房價負擔能力也從「合理負擔」轉為「負擔能力略低」，在在看出當地房價漲勢之凌厲。專家指出，台南多個重劃區及南科仍在發展中，即使房價已顯著成長，但預計近市區的重劃區、南科周邊、未來捷運沿線、傳統市中心等四大區位，房價仍具增值空間。
台南市去年第三季住宅價格季指數較上季上漲2.5%，亦較2019年同期上漲5.73%，漲幅均是六都之冠。內政部另統計各縣市每季「房價負擔能力」，台南也從能夠負擔，轉為負擔能力偏低。信義房屋永康鹽行店店長李聿旌分析，台南房價漲幅在各縣市中堪稱最顯著，主要原因在於「預期心理」發威，買方考量台南有南科、各大重劃區等建設議題正在發展中，未來房價可能越來越高，因此出手愈發積極，刺激價量齊揚。
房價漲勢猛，對買方而言，最怕買在高點或未來增值空間降低。對此，李聿旌則分析，位於四大區位的物件，其保值性甚至未來增值性較不需要擔心。第一，台南火車站、成功大學周邊，屬傳統市中心，房價保值性較高；第二，台南捷運路網目前雖暫無具體進度，但捷運沿線的區域發展性相對較佳，如藍線會經過的中華東路等路段；第三，近市區且正在發展中的重劃區，將有新推案帶動，亦會有新設學校等公共建設進駐，因此如平實營區、大橋重劃區、鹽行國中區段徵收區、九份子重劃區、歸仁高鐵特區等，未來性也都受到看好；第四，則是南科周邊區域，例如新市、善化等。