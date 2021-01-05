訂單破千元嫌麻煩！外送員揭「暗黑內幕」：正常人都不接

美食外送產業興盛，但隨之而來發生的糾紛也時常有所聞，不論是店家、外送員或是顧客三方之間的爭議都相當令人頭痛，不過仍有不少民眾因為上班彈性、獎金制度選擇加入外送員行列，日前就有網友不解為何有外送員接到超過千元的「大單」卻反而臉臭抱怨，話題除了掀起熱議外，也讓不少外送員親自留言揭真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（4）晚有網友在PTT上發文提到，之前經過一家義大利麵碰巧看到一名穿著制服的外送員，當時對方的表情看起來相當不滿，同時跟電話另一端的朋友抱怨，「O你O！又是千元單，我已經接到第二次了欸！」，沒聽到後續的原PO也無法理解背後原因，因此詢問「接到千元單都會這麼不爽嗎？接了如果發現是大單可以退掉嗎？」。

沒想到貼文曝光後，出現不少網友也有相同疑問，有民眾就猜測表示「如果一單比較高價的話，拿到的外送費不會比較多嗎？」，困惑「討厭接大單」的原因，而文章下方也有外送員出面解釋其實「價格」不會影響到外送費抽成，而是「看距離收費」，不僅如此，單價較高的該筆餐點更有可能因為食物份量多，等待的時間更長、運送過程更麻煩，這才讓不少外送員避之唯恐不及。

▲外送員解釋超過千元的訂單容易發生餐點過多等候時間長、容易打翻或漏單等狀況。（示意圖／翻攝自pexels ）

此外，也有外送員透露「店家通常有預設幾分鐘出單，時間到系統就會call外送員來，所以很多大單都要外送員等，並不是大家想的那樣，店家做完單才call外送員」、「正常人都不會想接大單 灑出來又會被客訴」，另外也有網友表示不同平台處理大單的方式不同，有的是會主動拆單讓不同外送員寄送，有的則是會在APP內拆單讓店家方便處理。（編輯：楊智傑）