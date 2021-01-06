只為拍辣照！正妹「雙腳懸空」攀11樓陽台　目擊者全嚇壞

現代人為了拍出美照真是用盡手段！近日在澳洲一名男子在度假時意外發現，有正妹為了拍出「網美照」竟不怕危險爬出11樓陽台，身上沒有任何防護裝備或安全措施，就這麼靠著雙手緊抓欄杆，雙腳懸空的拍照。危險畫面被附近民眾目睹後也掀起一陣嘩然，更被當地警方怒斥「太蠢了！」。

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根據澳媒《9news》報導，這起事件發生在澳大利亞昆士蘭州的莫洛拉巴海濱（Mooloolaba），這名女子全身只穿一件短洋裝就徒手爬出11樓層高的白色建築，而陽台上的攝影師也絲毫沒有阻止她的意思，反而不斷替該名女子找角度側拍。

▲澳洲這名女子為了拍出「網美照」，僅靠雙手攀附在11樓高的陽台欄杆上，畫面曝光讓目擊者全看傻。（圖／翻攝自 《9news》 ）

這支長達四分鐘的目擊影片，直到該名女子似乎拍到心滿自足這才蹣跚爬著欄杆回到室內，過程中更一度只靠著雙手抓著欄杆，雙腳半懸空中的擺姿勢，路過的目擊者全傻眼拍下這誇張的一幕。消息曝光後，更有網友痛批「到底在想什麼啊」、「拿命開玩笑」、「一個不小心就變成亡美了」、「要這樣拍去攝影棚吧」。

報導中當地警方也表示對這種情形相當無奈，其中一名員警霍金（Craig Hawkins）表示自己無法相信真的有人會如此愚蠢，只是為了幾張社群媒體上的照片就拿自己的性命開玩笑，「從那麼高的樓層衰落肯定沒有好下場」，更希望這些人的行為該受到法律制裁，而社群媒體學者考菲（Meg Coffey）更指出人們為了拍出「奇蹟美照」而送上性命的事情並不罕見。（編輯：楊智傑）