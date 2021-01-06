零下40度有多冷？她一看「漂浮早餐」驚呆：不需要冰箱了
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 19:18:33
寒流又要來了，但你有想過零下40度有多寒冷嗎？近日，就有網友分享，有西伯利亞的網友用有趣的方式，來向世界展示零下40度有多寒冷，只見他們將煮熟的麵條放在戶外，並用叉子叉起麵條，麵條竟瞬間凍結在空中，這讓她忍不住直呼「也太神奇了吧」。
原PO在《Dcrad》分享一則報導，根據《香港經濟日報》報導，位於俄羅斯的西伯利亞可謂是全球最寒冷的地區之一，每逢踏入冬季，西伯利亞到處被白雪覆蓋，成為白色世界，最近的氣溫更低至零下40度，但當地市民仍然照常上班上學去。當地網友也利用有趣的方式，來向世界展示有多寒冷，只見他們將煮熟後的麵條放在戶外，接著用叉子挑起麵條後放手，結果叉子跟麵條竟然瞬間凍結，懸浮在空中，甚至也有人嘗試在戶外打破雞蛋並倒出蛋液，沒想到蛋液在流下碟子的短短數秒中，就已經在空中被凍結，雞蛋也連殼懸浮在空中。這也讓原PO忍不住說，「也太神奇了吧，那裡的居民是不是不需要冰箱？」許多網友看到也紛紛回應，「他們的冰箱唯一用途，就是用來讓食物不結冰的」、「冰箱其實是他們的微波爐喔」、「隔著螢幕都能感受到有多冷了」、「好可愛的裝置藝術」、「這根本是漂浮早餐」、「為什麼台灣16度我就冷到不行」。（編輯：許智超）