2房1廳1衛不實用？他怨「獨居浪費成家很擠」：不上不下
編輯中心/綜合報導
2021-01-06 20:07:27
近年來台灣房價不斷上漲，不少人儲蓄多年，就為了能買到屬於自己的一棟房子。而房屋類型格局大不同，像是老公寓、社區大樓、套房、透天厝等等，端視民眾需求挑選。就有位網友認為，2房1廳1衛的房型格局「不上不下」，獨居的話套房就夠了，若成家又會太擠。文章一出引發熱議，釣出許多網友分享個人看法。
有位網友在「Mobile01」討論區發文，透露自己覺得「2房1廳1衛根本是垃圾」，因為1個人住的話套房就夠了，若成家的話至少3房，否則會太擠。原PO更指出1衛太少了，「別小看廁所，結了婚的人都知道，廁所是你唯一的安靜空間」認為至少要有兩衛才合適。原PO最終結論「2房1廳1衛」房型格局「不上不下」，好像單身成家都可以，但其實兩方面都不實用。文章掀起熱烈討論，贊同原PO看法的網友紛紛留言回覆說，「現在很多這種規劃，最讓人無法接受的是，明明應該是通道，靠個牆擺個流理臺瓦斯爐就說是廚房」、「兩衛真的很重要」、「2房一廳一衛就是賣你低總價，沒錢就只好認命，先有房再求好」、「兩房沒有問題，但一衛就是垃圾。現在的房子沒1.5衛以上，根本難住」。
但也有許多網友認為，「對我來說，客廳越大越好，浴室才是最不需要空間的設施」、「我覺得幾房不是重點，重點應該是可用坪數及家庭需求」、「現在主流就是二房，會是主流就表示是大家都接受的產品規劃」、「現在頂客族一堆，兩人成家不生小孩，兩房正好符合」、「頂客族、單身貴族，兩房根本是天堂」。網友看法兩極，只能說每個人對房屋的需求和喜好不同，每個人的預算也不同，而且除了室內格局還要考慮到房屋所在區位、通勤方便程度、周遭環境等等條件，想要買到心目中最理想的房子確實不易。（編輯：倪浩軒）