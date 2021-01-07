超商微波白飯要價150！內行揭「高價關鍵」：有不同香氣

現代人上班忙碌，常常沒時間自己料理三餐，不少人會選擇直接到超商購買微波食品，既方便又可飽餐一頓。而近日有女網友就透露，自己日前在逛全家便利商店時，無意間看到一款「微波白飯」要價150元，讓她相當不解，並好奇詢問大家「和一般白飯差在哪？」對此，行家一看便知，隨即點出「高價關鍵」，大讚「有不同香氣」。

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原PO在《Dcard》有趣板貼出照片表示，她日前去全家買東西時，在微波食品區發現一款日本白飯，小小一盒竟要價150元，讓她既驚訝又不解，便發文詢問大家「有人吃過嗎？和一般白飯差在哪裡？」

▲有女網友在全家發現一款微波白飯，價格高達150元，讓她相當不解，便好奇發問「和一般白飯差在哪？」（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友隨即議論紛紛「150都能買一包白米了」、「太貴了吧...我寧願去熱炒店買」、「150元去麥當勞可以吃點好料」、「這種微波飯真的好吃，留學生飄過，日本當地很便宜」、「這個我在日本時也很常買來吃耶...覺得蠻好吃的，現在不能出國，買來吃假裝自己在日本」、「不是在吹捧，說真的日本飯糰還是米飯微波後還能像是電鍋剛煮出來的飯，150我覺得正常」、「那個好吃欸！吃起來香香甜甜的，我建議各位一定要去買一次」。

另還有內行直指「這是三份的價錢吧，雖然還是很貴，你可以看有寫*3」、「我是全家員工，附近剛好很多日本觀光客，上次有日本客人來，日本客人普遍都買有日文字的商品或是自己國家的東西（例如：酒只買自己國家出品的），他們就買了這款，應該是三個疊一起賣150元，總之微波後還認真有點不一樣的味道，就是比一般在超商微波飯後的不同香氣」、「上面寫採用『低溫製法米』保存溫度和包裝比較嚴謹，比一般米能夠保鮮更長時間和維持鮮度」、「這種飯的製程不太一樣，設備問題成本比較高，所以販售價格都不便宜」。（編輯：許苡晴）