AirPods超貴值得敗？女一開箱臉綠 內行抖真相：別被騙
編輯中心/綜合報導
2021-01-07 12:47:51
藍牙耳機近幾年火速竄紅，不少人在選購手機時，也會順便購入一組，方便聆聽音樂、通話使用，其中備受討論的就是蘋果的AirPods，但因其價格比較高，時常引發「CP值不高」的話題。對此，就有網友分享自己買入AirPods後，開箱卻她超崩潰，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「最近花了3500元買了AirPods Pro，我詢問賣家到底是不是原廠的，賣家也一直說是，結果買來之後，連接上卻覺得怪怪的，和有AirPods Pro的朋友比對，發現真的有點不同，好像買到盜版的了」。貼文一出，網友紛紛回應「3500怎麼可能買到AirPods Pro....太天真」、「便宜絕對沒好貨，尤其是這種知名官方的東西」、「3500怎麼想也知道不可能有到Pro等級，怎麼還會買」、「這是常識吧...原價八千的東西怎麼賣到3500啦」、「本身值不值得買還是要衡量，但3500絕不可能有Pro等級的」。另外，也有過來人分享經驗「如果以現在AirPods官網售價5290來看，電商最便宜也只能賣到四千至四千五這個區間，再便宜的不可能是真的，何況AirPods Pro是售價八千元的東西，根本不可能砍半價還更低，大家真的不要傻傻的在網路上被詐騙。」（編輯：張嘉哲）