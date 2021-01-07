特企／Hello Kitty蝴蝶結、萌臉做瓷盤　超可愛！

今年老協珍首度推出的三款Hello Kitty造型盤年菜組，一上市立即引起搶購風潮！

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超越80年老店老協珍，每年都創新推出超可愛的聯名佛跳牆，已連續7年與三麗鷗聯手打造「Hello Kitty佛跳牆」，每年一上市皆熱銷一空。今年更是首度與三麗鷗強打推出「Hello Kitty年菜組」附三款造型盤，夢幻唯美造型，尚未開賣立刻引起粉絲熱議，成功引起網路熱搜話題，粉絲們直呼：「太可愛！必蒐藏！」。

今年老協珍帶給粉絲們無限驚喜，與三麗鷗聯名再創新巔峰，首度打造「Hello Kitty花喜福滿年菜組」附三款可愛造型盤，以新春祝福巧思為創意-打造「賀歲花盤」、「Hello Kitty盤」、「美滿蝴蝶結盤」，各別代表「賀歲」、「圓滿」、「納福」涵義，以浮雕工藝，雕刻造型盤層層細節，精美細緻立體高度，使盤中造型可隨著醬汁浮出漸層顏色，同時搭配老協珍經典人氣佳餚「烏參牛三寶」、「紅燒花菇鮑魚」、「無錫子排」，創意魅力席捲全台，台日港地熱搜、討論度NO.1年菜。





另外，老協珍每年必推出的Hello Kitty佛跳牆，以2021金牛年可愛新意，打造限定款「Hello Kitty花喜團圓佛跳牆」，以Hello Kitty與吉祥物「福氣牛」歡喜團圓為主題，融入新春喜氣設計，精心打造2L大容量花喜團圓大湯碗、招財 / 吉祥小湯碗，造型可愛又吸睛，更加實用兼具。





除了可愛之外，內容物也不簡單，老協珍用料大方，以數十年的挑選乾貨的經驗與烹煮手藝，嚴選頂級南非鮑魚、中南美洲黑玉烏參與北海道干貝等山珍海味，搭配台式鮮美高湯(無添加味精)，成功擄獲Kitty迷的心，更深受男女老少喜愛！

老協珍公關表示，從去年11月開買至今已銷售破千組，今年再創新高！距離除夕夜越近，買氣越旺，年菜、佛跳牆數量有限，粉絲們手腳要快！

