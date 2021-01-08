寒流來他騎車接老婆！「防風手套」全場笑翻：生活智慧王
編輯中心/綜合報導
2021-01-08 20:14:44
受到寒流影響，今（8）、明兩日各地天氣非常寒冷，預計中部以北及東北部地區低溫僅6至8度，多處山區也傳出降雪的消息，吸引不少追雪族上山賞雪。就有位人夫分享自己出門騎車接老婆的裝備，別出心裁的「防風手套」讓網友笑翻，紛紛高呼「好潮」、「懂用」，稱讚原PO根本生活智慧王。
有位男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露自己今晚騎車去接老婆下班的時候，老婆一看到他戴的「防風手套」就笑翻了。而從原PO分享的照片中可以看到，他戴的其實就是一般洗碗用的橡膠手套，極度的包覆和超服貼的手感，果真是隱藏版的寒流騎車神物。原PO指出這才防水防風啦，更強調手掌心有顆粒催油門不會滑，還笑稱與知名動畫《七龍珠》中的「賽亞人王子達爾同款式」。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「哈哈哈，這個我可以試試看，好像不錯」、「便宜又實用，防風兼顧洗碗洗廁所」、「這個很好用」、「回到家還可以順便洗碗，一舉兩得」、「裡面先戴一層棉手套，再戴這個，就是無敵星星狀態了」、「客家精神」、「這戴著真的不會冷」、「膚況還古溜古溜」。（編輯：倪浩軒）