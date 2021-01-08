富王鴨肉準備道歉！怎樣才算「有誠意」？內行一句神解
編輯中心/綜合報導
2021-01-08 21:30:14
台中「富王鴨肉店」近日因拖單後辱罵女外送員事件，引發網友群起抵制，還在臉書掀起真假粉專之亂。而本來態度十分強硬的店家，終於傳出將在明（9）日舉辦記者會正式道歉，還預告內容「絕對誠意十足」。只是怎樣的道歉內容才算誠意十足呢？鴨肉店會如何道歉引發網友熱議，更有人直言「結束營業另起爐灶」比較好，被鄉民大讚中肯。
綜合媒體報導，針對連日來引起社會討論，富王鴨肉店決定在明早10點出面召開記者會，正式對大眾道歉。據了解，辱罵女外送員「毛長齊再來」的小老闆也會親自出面，消息一曝光再度吸引大批網友關注。有網友轉貼相關新聞到PTT，隨即又有其他網友以「富王鴨肉明天的記者會會有哪些內容啊」為題發文，大家都十分好奇。對於如何道歉才算有誠意，有網友發文提供意見，包括「土下座個十分鐘」、「免費賣一個禮拜」、「消費者來店罵小老闆就能獲得5折優待」，各種花式道歉法讓大家笑翻。網友紛紛留言回覆說，「道歉露出胸部是國際禮儀」、「買一送一來了」、「是要當眾剃毛嗎」、「包給當事人一個大紅包，當場握手和解？」、「第一時間不好好處理，搞到現在要開記者會表演道歉」、「當事女外送員沒一起出現的話，都是失敗」、「絕對誠意十足，這句話聽起來就很沒誠意」。更有網友直言，「結束營業另起爐灶會比較好」，獲得許多人稱讚中肯。（編輯：倪浩軒）