天冷給兒吹暖氣！她遭長輩「11字反酸」氣炸：省小花大？
編輯中心/綜合報導
2021-01-09 16:21:10
受到寒流影響，近幾日全台灣有如「凍蕃薯」，民眾紛紛搬出保暖衣物和家電禦寒。不過，昨（8）日深夜，一名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，因為天冷想要開暖氣給家裡的小嬰兒吹，卻遭長輩「11字反酸」，讓她當場氣炸直嚷「老愛講以前怎樣以前怎樣，省小的花大的」，貼文曝光立刻引發全場熱議。
原PO表示，天氣這麼冷，想給小嬰兒洗完澡穿衣服時吹個暖氣，一旁的長輩得知後卻稱「我們以前哪有在吹暖氣的？」讓她心中感到有些不是滋味，忍不住PO文抱怨「3、40年前有冷到個位數嗎？沒有錢有沒有錢的過法啊，經濟許可負擔得起，吹一下也不為過吧！」原PO更提到，長輩們老愛講以前的種種，不解為何吹個暖氣都不行，氣炸反問「大伯大嫂買房子，你兩老怎麼就那麼闊氣買單？省小的花大的，叫人如何心理能平衡」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「都要說以前的話，現在幹嘛拿手機，幹嘛用網路？提升生活品質本來就是進步的一環，真那麼想活在過去，她洗澡是不會自己燒柴煮熱水嗎？」「以前妳不疼妳兒子但我疼我家小孩啊！」「以前比較冷是真的，但省這一點錢不會變有錢」、「電費是自己付的，吹24小時也不需要誰同意吧！又不是給外人用的」。不過，也有網友安慰原PO「跟老人家認真就輸了！別放在心上就贏了」、「聽聽就好，自己的小孩自己處理，是我會趕快開暖氣，趕快把孩子洗完澡，這幾天真的冷爆了」、「幹嘛理她！這麼冷萬一小孩感冒了，還不是妳在顧」、「就吹吧，萬一生病看醫生，也是省小花大」。（編輯：賴詠璿）