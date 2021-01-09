玉米濃湯美味SOP曝光！內行再揭「配2神物」：一喝停不下
編輯中心/綜合報導
2021-01-09 17:10:52
玉米濃湯獨特的香氣和濃郁口感，令許多大人小孩都難以抗拒它的美味。近日，一名網友在臉書社團《廚藝公社》貼文分享，這種寒冷的天氣在家自製玉米濃湯，更透露「2絕配神物」，貼文曝光引發網友熱烈回響。
原PO表示，這種寒冷的天氣不想出門，在家煮玉米濃湯喝，並自創2種吃法，分別是「搭配焦脆的吐司」、「玉米濃湯拌飯」，笑稱「最對味，小孩也開胃！」更在文中不藏私公開料理方法，首先準備材料：玉米罐頭一罐、圓形火腿半條、胡蘿蔔半條、洋蔥半顆、蛋3～5顆、沙拉油適量、奶油適量、水半鍋、牛奶湯鍋一半、起司4片、青蔥4根。接著將胡蘿蔔、洋蔥、火腿切丁，青蔥切成末，拿湯鍋放入半鍋水和玉米粒一起煮，熱油鍋放沙拉油，爆香胡蘿蔔、洋蔥、火腿，再加入奶油攪拌，溶化奶油，快速的把拌好的料倒入湯鍋，水滾後倒入牛奶至8分滿，將蛋打散備用，湯滾後再把蛋和4片起司加入湯裡，等湯再次滾時放入青蔥、蓋上蓋子、關火就可以端上桌享用。原PO還分享可以搭配香脆焦脆吐司和白飯一起吃，不僅美味又有飽足感，並隨手拍下幾張成品照和大家分享。貼文曝光之後引發廣大回響，讓一票婆媽暴動直呼「看起來超美味」、「昨天也煮一鍋」、「這天氣一定要熱湯啊」、「一喝就停不下來了啦」。（編輯：賴詠璿）