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「鞋子特賣會」夯到爆！男見打5折想買　內行抖殘酷真相

編輯中心/綜合報導

2021-01-10 12:18:55

▲鞋子特賣會常常可見，通常都會有超殺的折扣優惠，吸引不少人潮購買。（圖／球鞋交易中社團）
▲鞋子特賣會常常可見，通常都會有超殺的折扣優惠，吸引不少人潮購買。（示意圖／球鞋交易中社團）
近年來百貨公司除了就有專櫃以外，也時常有臨時的攤位進駐，而最常見的就是「特賣會的鞋子」，琳瑯滿目的鞋款以及超殺折扣，吸引許多人潮選購。近日，就有網友討論「特賣會的運動鞋能買？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「最近就是在百貨公司的特賣會的運動鞋有蠻多的，有些都打很誇張的折什麼5折35折之類的，而且都是知名品牌，是沒有特別要求什麼，就是想買個初階的慢跑鞋來工作穿而已，這種的可以買嗎？」
▲網友討論百貨公司鞋子特賣會的鞋子能否購買。（示意圖／取自pixabay）
▲網友討論百貨公司鞋子特賣會的鞋子能否購買。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「可以買，都是正品」、「可以買，都是過季的存貨啦」、「就是賣過季的啦」、「百貨公司的可以買阿，但夜市或者路邊的就不一定」、「在百貨公司基本上不會賣假的，如果是要簡單穿的話可以買」、「因為過季才便宜啦」。
不過，也有不少人表示「這是人家大批去切貨來稿特賣會的，雖然說便宜但他們還是賺很大」、「以前做過運動用品特賣會工讀，切貨價真的低，只是你要切很大量，買的人多也賺很多」、「鞋子成本本來就超低，打你五折賣一雙還是賺你四五雙」、「鞋子成本低，打五折都很賺，不然不會這麼多特賣會」。（編輯：張嘉哲）
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