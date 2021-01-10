寒冬夜快凍僵！汐止男洗到「2桶瓦斯沒了」　救急手段曝

台灣近連續幾日鋒面通過及寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降，氣象局也針對全台發布低溫特報，許多民眾在家最期待的就是洗一場暖呼呼的熱水澡，不過卻免不了擔心洗到一半發生「沒熱水」的慘劇。近日就有一名家住汐止的男網友遭遇這場悲劇，忍不住分享自己的慘況，更曝光自己最後的救急方式，讓許多網友看完也不禁打了冷顫。

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這名家住新北汐止的男網友8日深夜在臉書社團《爆怨公社》表示「這種天氣最無奈的是洗澡洗到一半，兩桶瓦斯都沒有了，天啊～」，而根據氣象局資料，汐止當晚最低溫僅8度，不僅如此他還解釋，平常家中都備有兩桶瓦斯，一桶瓦斯是用來煮飯，另一桶是洗澡用，結果有一桶的壓力器卻在洗到一半時壞了，這才陷入沒瓦斯用的悲劇。

▲半夜洗澡洗到瓦斯沒了的悲劇，讓這名汐止網友哭笑不得。（示意圖／NOWnews資料照）

不少網友見狀也紛紛表示「我剛剛也發生這樣的悲劇」、「這時候就會發現天然氣的好」、「更慘的是瓦斯行休息了」、「這麼冷洗到一半真的悲劇」、「改儲水式電熱水器是最好的選擇」，原PO更在留言補充自己當兵時也遇過這種狀況「30年前我在軍訓中心洗澡的時候有冒過煙，超壯觀！50幾個人一起冒煙」。

不過後來這名網友也分享了自家悲劇的後續發展，他提到自己當下是緊急用飲水機的熱水沖掉泡泡，才勉強洗乾淨，「上次是我老婆，這一次換我，現世報」；但也有網友就建議遇到這種狀況除了趕緊打電話請瓦斯行支援外，也可以提前做好事先預防，「還好我習慣水放滿再洗」、「可以跟瓦斯行約時間提早送！」。（編輯：楊智傑）