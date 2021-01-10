脫離安卓！她心動想買iPhone 12 「一缺點」勸退：不懂
編輯中心/綜合報導
2021-01-10 16:27:38
果手機iPhone 12系列推出後，隨即在網路上引起許多討論，更有不少果粉早已下單訂購，就為了拿到最新款手機。不過，就有女網友指出，自己最近想從Android跳轉到ios系統，甚至想購買最新款手機iPhone 12，卻因「一問題」讓她遲遲買不下手。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示最近想從Android跳到ios系統，也考慮入手iPhone 12，卻發現iPhone 12沒有指紋辨識功能，反倒以Face ID取代。她解釋，若戴口罩很難使用Face ID，「還要輸入密碼才能解鎖，再來就是一堆銀行密碼，用指紋辨識就很方便呀？但是為什麼要拔掉這個功能呢...」。最後，她也好奇詢問「請問沒有指紋辨識的iPhone真的好用嗎？大家是怎麼從以前有指紋辨識的iPhone習慣現在的iPhone呢？我都已經要下單了才想到這個問題QQ」。
問題一曝光，就引來不少網友認同，「用apple pay卡很久」、「超級難用...」、「指紋好用多了，但沒得選啊新手機就沒這功能」、「Face ID還有很廢的一點是辨識完還是自己手去滑才能開，指紋壓上去就開了哪還要再多一步驟」、「身為果粉還是必須說很難用，戴口罩還要手動輸密碼超麻煩」。但亦有人抱持不同看法，直言「從iPhone X以來就沒有指紋辨識，每年也是很多人買阿！你的問題不會只有是你的問題，結果就是還是很多人用」、「face id的想法其實很好，是因為遇到疫情才變得不便」、「Face ID很好用啊，不用任何額外動作就解鎖」、「不然妳可以去買指紋辨識的舊機」。（編輯：陳雅雲）