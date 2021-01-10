追雪卻卡合歡山水溝！內行曝「雪駕技巧」：雪鍊只是基本

本週合歡山遇上急凍寒流，在豐沛水氣的8日凌晨降下了2021年的第一場雪，許多追雪族民眾也紛紛趁著假日掛上雪鍊驅車上路，不過也因為有許多駕駛為了搶看這場雪，在台14甲線或合歡山上一路塞車，甚至沿途發生打滑、空轉，還有不斷向後退的畫面，有內行駕駛看到新鮮追雪族的慘況後，也大方分享了自己的經驗和建議，更直言「雪鍊只是最基本」。

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臉書社團中《合歡山賞雪機動》不少新加入的成員都分享了自己趁著周末到合歡山上賞雪的經歷，許多駕駛貼出愛車打滑的照片，這些還來不及衝上山賞雪就先跌進水溝的畫面也讓不少網友們擔心自己也會遭遇相同慘況，紛紛發文求助「有沒有人也跟我一樣怕下禮拜悲劇」、「還是洗溝了！沒有四驅真的別往松雪樓開，路況超差，很多車都撞了，大家要小心」。

▲ 臉書社團《合歡山賞雪機動》內有不少駕駛分享自己在追雪道路上打滑、洗溝的情況。 （圖／網友授權提供）

對此，就有內行網友發文分享自己的追雪經驗，他提到「保持時速20左右，就算是只掛前輪的小車一樣可以在路面結冰的時候上下水晶宮路段！」，接著更大方給出訣竅「保持時速20以上，車子盡量保持重心在前。如果有點爬不動，點一下煞車讓車頭下壓然後再輕補油門」、「切忌大補油門，就算塞車停下來，也可以緩緩踩油門再前進。沒有把握怕下滑的話用左腳去踩著煞車幫忙」，更表示自己用相同配置爬過狀況更惡劣的助航站道路也沒有問題。

另外綜合網友留言，許多追雪族也紛紛建議想上山的駕駛，「雪鍊只是增加摩擦力 ，不等於防滑！」、「很多人都以為有雪鍊就不會打滑，就安全了，其實開車觀念跟技巧才是重點」、「可輕踩油門慢慢上去，如上不去後坐人可先下車；若車內滿載負重，前輪打滑更嚴重」，建議想賞雪的民眾先做好準備，別貿然上山導致車輛打滑，否則屆時可能還得額外花費拖吊費用，不但多了一筆追雪代價更可能敗興而歸。（編輯：楊智傑）