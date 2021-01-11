手機中翻出詭異影片！女一瞄「錄影時間」嚇壞：沒見過他
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 13:10:00
隨著智慧型手機普及，現代人除了透過各式通訊軟體與朋友聯繫，還會使用手機聽音樂、追劇，甚至是儲存照片、影片和各種資料。不過，近日一名女網友在PTT八卦版提到，在整理手機相簿突然發現一段詭異影片，且一看影片時間竟還是1970年，嚇得求助廣大鄉民，貼文曝光立刻引發高度討論。
原PO表示，前陣子在整理手機相簿時，赫然發現相簿出現一段3秒鐘的影片，且一看影片日期，竟還是1970年1月1日的上午8點01分，她嚇得直呼「重點是影片裡面出現一個我從來沒見過的阿伯」，感到有些詭譎，並稱「我手機不是二手機！」不禁好奇詢問廣大鄉民「這有解嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「手機自己穿越了吧」、「恐怖哦！」「1970有這畫質？」「半夜看這個真的被嚇到」、「跑出來這種奇怪角度自拍的阿伯，真的滿可怕的」、「如果沒送測過，就是買到整機，可能被退回又重組出貨」。不過，有知情網友指出，手機、平板和電腦等3C產品，系統可設置的最早時間皆為1970年1月1日，「因為電腦時間reset就是從1970／01／01 00：00開始」、「測試人員而已，電腦的日期都是從那年開始的」、「1970是時間設置原點」、「測試人員，手機送修測試照片沒刪的話都是這種的」、「很正常，電腦時間重設就這樣」，但至於影片中的人物到底是誰，仍然未知。（編輯：賴詠璿）