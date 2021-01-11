美國務院解除台美交往限制 民眾黨：拜登是否延續待觀察
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-11 15:05:02｜2021-01-11 15:05:40
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間9日發布聲明，宣布取消數十年來，美國官員與台灣交流的內部限制。台灣民眾黨今（11）日表示，對於美國務院鬆綁交往限制樂觀其成，但是對於繼任的拜登政府是否會延續有待觀察。
民眾黨立委蔡壁如受訪表示，鞏固台美關係實質上比較重要，如果拜登新政府上台後能以穩健、正向發展，民眾黨對此是樂觀看待這件事。民眾黨立委高虹安表示，包括美國駐聯合國大使克拉夫特大使要訪台、美國取消對台交流限制，對台灣來說這些議題都是非常大的外交突破，但是我們也必須了解背後是否有非常大的進展，畢竟川普政府即將交接給拜登政府，這些訪台與取消限制是否為長期延續性的外交進展，這些都值得長期去觀察。
高虹安也提醒，執政的民進黨政府現在對美過程中已經有許多妥協，包括開放美豬、美牛，但是到底獲得什麼實質上的益處，我們到現在都沒有聽到明確貿易談判上的進展；外交上的突破進展，這些都是全民樂見，但是拜登政府上台後是否會繼續突破、升溫，這些都是需要持續去觀察的部分。高虹安強調，身為在野黨當然是樂觀其成，但也提醒實質上的商務談盼進展需要持續去監督、觀察。