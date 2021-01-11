生理食鹽水用不完！她驚「一設計」秒關緊 行家全臉綠了
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 17:34:50｜2021-01-11 17:49:54
台灣路上隨處可見便利商店，超商內不僅提供多樣服務，其商品琳瑯滿目的特點，總是吸引不少民眾前往消費。不過，就有女網友指出，在超商買了一次性小包裝的生理食鹽水，卻發現一個設計能讓開封後的食鹽水關緊，等待日後再繼續使用。但就有許多行家一看紛紛傻眼直呼「不行啦！」
原PO於《Dcard》上發文，表示超商都會販賣小包裝的食鹽水，但她透露「有人知道食鹽水其實開過之後.....只要用力把蓋子硬壓下去就可以不漏出來」，意外發現這個功用後，她也開心透露，以後可以不用出門在外只用一半就丟，「還是大家其實早就都知道，我也是最近才知道的，想跟大家分享一下」。貼文一曝光，隨即引來許多網友討論，「我現在才知道，不過我也都是一次用完～」、「我小時候也都會留著下次用，長大後：丟掉！都給我丟掉」、「我也有發現用力壓可以塞好～這種小罐的，我會用一天，隔天就不用了」。
其中許多行家也紛紛建議開封後儘早丟棄，直言「不過這個小小的容量設計就是希望一次性用完（或開封使用後，沒用完也丟棄），除非當天能使用完，不然很容易滋生細菌感染眼睛或傷口耶」、「食鹽水一天就不能用了，醫院也是這樣」、「那種生理食鹽水是不加防腐劑的所以開封後就要儘速用完喔！」事實上，食藥署先前曾表示，市售沖洗用生理食鹽水，因其配方除了食鹽（NaCl）和純水外，不含其他防腐劑或抑菌劑，當無菌包裝開封後，存放在一般環境下就有孳生細菌之疑慮。因此建議生理食鹽水開封後應儘快使用，開封已久的生理食鹽水可能有細菌滋生等污染的情形，若用於沖洗傷口或隱形眼鏡，可能造成感染現象。（編輯：陳雅雲）