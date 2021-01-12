房市／鶯歌火車站生活圈最熱門 交易單價悄破3字頭
財經中心/綜合報導
2021-01-12 18:00:00
鶯歌區地價最高路段在中正一路，知名的阿婆壽司就在中正一路上；在地房仲表示，中正一路、建國路圍成的區域為鶯歌火車站生活圈，向來是鶯歌的交易熱區，今年因為低利環境、鶯歌房價親民、三鶯線交通建設等因素，中正一路的電梯大樓房價屢創新高，更有成交3字頭行情。
根據樹林地政事務所日前發佈，鶯歌區地價約上漲約2.32％，地王在中正一路，說明房市受到年初全球新冠肺炎疫情影響，但因長期利率偏低、剛性需求存在等因素，整體市場迅速回穩，而鶯歌區房價符合首購需求，興建中的捷運三鶯線可望提升交通便捷性、增進區位條件，整體呈現上漲走勢。對此，住商不動產鶯歌建國加盟店店長吳展碩表示，正一路因長度較長，兩端風貌不同，一端多為小型工廠，多為舊公寓、透天厝。一端為較精華路段，像是知名的阿婆壽司就在中正一路上。其中，中正一路、建國路、鶯歌火車站為鶯歌火車站生活圈，向來是鶯歌的交易熱區，而今年因為低利環境、鶯歌房價親民、三鶯線交通建設等因素，生活圈內的電梯大樓房價屢創新高，像是中正一路的一電梯大樓去年以前的行情約是每坪23、24萬，今年有成交單價達到30萬。