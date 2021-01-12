寒流冷炸「1天不洗澡被嫌」！她爆氣曝理由 網共鳴洗版
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 11:02:16
受到寒流發威影響，全台近日氣溫都下探至個位數，民眾紛紛搬出保暖衣物和家電禦寒，而在這種氣溫之下，洗澡褪去身上衣物的那一刻，總是令人感到相當痛苦。對此，一名女網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，因為一天沒洗澡就被嫌髒，她爆氣開槓，貼文引發一票網友共鳴。
原PO表示，不相信如此寒冷的天氣，待在家沒出門的人還會有勇氣面對浴室，因為才一天沒洗澡就被嫌髒，她爆氣反問「沒出門不洗澡錯了嗎？沒洗澡礙著你了嗎？礙你家床嗎？」不禁直呼「難得一天休假日不想洗澡錯了嗎？誰會像老娘一樣勇於承認不洗澡的」，文末強調「就唯獨這麼一天吼」。貼文一出，隨即引發一票網友共鳴，紛紛回應「如果休假沒出門，這麼冷我也是不洗，何必呢」、「一天還好吧？沒出門還好啊，但是有出門就真的沒辦法了，細菌太多」、「香水很好用」、「這種天氣有次洗頭沒熱水，氣到中風」、「很冷欸！沒洗是礙到誰了嗎」。不過，許多網友堅持多冷都要洗澡，「這種天氣真的還好我家浴室有暖氣，不然沒洗澡我肯定不能上床睡覺」、「不管天氣多冷，都會洗澡」、「待在家整天沒出門，還是有洗澡」、「雖然冷我還是洗了，但就是不想洗頭」、「難道只有我覺得這種天氣洗澡特別舒服」、「每天都要洗，沒洗澡睡不著覺，越冷洗越久」；也有網友認為「有些人油質分泌旺盛，剛洗完澡出來就有體味、頭看起來就油油的，他們一天不洗就會睡不著是真的；有些人3天沒洗也沒味道，床比每天洗的還乾淨，所以洗不洗看個人啦」。（編輯：賴詠璿）