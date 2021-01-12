春節就是要過得喜氣又應景！年貨採買不踩雷全攻略

隨著農曆春節即將到來，無論是著名的年貨大街，或者網路電商平台，似乎都已磨刀霍霍，準備迎來這盛大的節慶，也漸漸可以感受到些許的過年氣氛。然而，全球疫情仍然不見趨緩，台灣也已啟動秋冬防疫專案，上街採買年貨相較往年肯定麻煩許多，但即便如此，還是不能掃了過節的興致！

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和親友圍爐是春節的重頭戲，今年就算不方便訂餐廳，在家也可以吃得很豐盛！但圍爐桌菜百百種，要如何挑選才能讓親友都吃得盡興呢？根據樂天市場分析顯示，最受歡迎的年菜排行榜，第一名就由傳統年菜必備的眷村紅燒獅子頭拔得頭籌，肉餡濃郁多汁，男女老少都非常喜愛，第二名則由蘿蔔糕拿下，不僅傳統口味，現在更有泡菜、杏鮑菇等創新組合，讓新的一年增添好彩頭！第三名年菜是養身的乾隆蟲草燉菩提，結合多種素菜與中藥，在大魚大肉的餐桌上來一碗暖胃，去膩又滋補！另外還有人蔘烏骨雞湯、腿庫豬蹄膀等等熱門年菜，也是過年餐桌不敗料理。

▲冠軍年菜由肉餡濃郁多汁的眷村紅燒獅子頭獲得。（圖／翻攝自樂天市場官網）

▲乾隆蟲草燉菩提也深受長輩喜愛。（圖／翻攝自樂天市場官網）

除了年菜，過年踏春與親友拜年，當然也要帶個伴手禮，將心意和祝福一起送到對方手上。只不過挑選伴手禮也是有許多「眉角」的，為了避免踩雷，可以送萬年不敗的綜合堅果禮盒、芒果乾、肉乾等等零嘴，讓對方在年假時可以在家解解饞。或者像是楓糖年糕、鳳梨酥禮盒，讓親友吃甜甜、好過年！更有其他充滿創意的伴手禮，例如「財神到+麻將蜂蜜蛋糕禮盒」，既喜氣又應景，也看得出你的用心。

▲「財神到+麻將蜂蜜蛋糕禮盒」絕對是超應景的過年伴手禮。（圖／翻攝自樂天市場官網）

而現在不用再為了採買年貨東奔西跑，在家上網也能辦得一應俱全！樂天市場最牛的年貨大街，集結數百間店家，精選各式年菜、零食、伴手禮等等，搭配整點下殺5折起、天天領券優惠及樂天信用卡加碼4.5%回饋等活動，讓宅在家不出門的你，省時省力還能省錢！



今年買伴手禮、年菜，就到比年貨大街更好逛的樂天市場

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