寒流騎車手凍僵！機車族怕冷風　眾揭1神器：功能最強大

今（12）日全台各地受寒流影響，天氣相當寒冷，不少機車族出門騎車也受寒風影響，紛紛穿上防寒保暖裝備。不過對於機車族來說，什麼樣的裝備才真正能夠防風又防寒呢，有女網友就因為老公騎車穿戴的禦寒手套只有保暖作用而不防風，因此好奇民眾有沒有寒流騎車的裝備好建議，而話題也掀起不少網友討論。

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這名人妻在PTT的WomenTalk版上就發文表示，因為自己的老公是晚上上班，加上最近天氣相當寒冷，每次騎車出門都得痛苦面對寒風，因此特地買了主打有保暖功能的禦寒手套，沒想到騎車戴了幾天後發現，手套只有保暖但騎車時冷風卻會不斷灌入，騎車同時手依然凍僵，這就讓她相當好奇機車騎士的保暖防風神器還有什麼。

▲機車族為防寒出門前得先穿好禦寒衣物。（示意圖／取自《Pixabay》）

原PO自己就率先表示，為了老公騎車能禦寒，後來還額外添購了新的手套和保暖擋風裙，就連安全帽也要換上新面罩。此外也有內行網友建議她可以購買機車族常用的袖套「在機車手把裝那個防風的袖套」、「圍巾跟貼式暖暖包」、「脖圍或是高領的衣服，總之脖子一定要包好」。

而綜合網友意見，最多機車族推薦的保暖裝備是厚雨衣，「雨衣超防風」、「防風外套、手套、褲都不錯，但雨衣功能最強大！」、「最愛擋風神器厚雨衣啊」、「圍巾跟貼式暖暖包」，另外也有內行表示「手套買那種登山用或滑雪用的，外套有那種外面防風裡面羽絨的雙層外套，褲子穿外面防風裡面刷毛的」。（編輯：楊智傑）