搬整箱暖暖包回家！她「下場淒涼」翻白眼 一票苦主秒懂
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 11:41:27
受到寒流發威影響，全台近日氣溫都下探至個位數，民眾紛紛搬出保暖衣物和家電禦寒，暖暖包也出現缺貨狀況。對此，一名人妻在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，開心搬了一整箱的暖暖包回家，下場卻超級淒涼，貼文曝光後立刻引發熱議，原PO的心境也意外引發一票媽媽共鳴。
原PO表示，在寒流來的時候搬了一整箱30入的暖暖包回家，打算給家裡的孩子禦寒用，豈料小孩卻稱不需要，讓她困惑直呼「誰家小孩跟我家一樣，這種天氣不用暖暖包？還要我拜託他們用」，不禁苦嘆「外面買不到，我家是滯銷」，最後忍不住逗趣翻了個白眼。貼文一出，隨即引發一票媽媽共鳴，紛紛回應「我家小孩不用，在家只穿薄長袖」、「小朋友本來就比較不怕冷啦哈哈」、「這種東西我家沒有用處」、「我家也是不愛用」、「我家也是，依然滯銷」、「我家小孩還跟我吵著說『我不要穿衣服睡覺啦，很熱欸』」。不過，也有網友表示「我都買不到了」、「可以賣我嗎？」「我女兒很想用，但媽媽買不到」、「我家人都會用，原本沒囤貨，現在要買都買不到，天氣真的好冷啊！」「煤油暖爐比較環保而且便宜，10塊的油能撐24小時，而且比較燙」。（編輯：賴詠璿）