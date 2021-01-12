吃buffet永遠回不了本？老饕揭「3地雷」：比拿炒飯還虧
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 12:09:28
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但由於價位比較高，不少人都會討論怎麼樣吃才能夠回本。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》近期分享吃buffet的三大地雷，直呼許多人都超愛拿，但卻是最賠錢的食物。
《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，現在大家的生活方式明顯有很大的不同，但從飲食習慣來說，以前大家都不願意去餐廳，因為又貴又麻煩，但現在只要想吃什麼，三五好友一起到自助buffet用餐，想怎麼吃就怎麼吃，但是不少人每次去吃一下就吃飽，出來之後沒多久又餓了，這是因為大家都很愛拿buffet的「三種地雷食物」。一、飲料
通常自助buffet都有好幾種飲料可以選擇，常見的也有許多氣泡飲，因為這些餐廳常常有炸物跟烤肉等等，許多人認為配這些飲料是應該的，不過大部分人喝多了，自然就會形成一種飽腹感，但這個飽腹感是非常短暫的。
二、甜品
甜食也是buffet常見的食物之一，一般都會放在玻璃門櫃子裡面，但是由於甜品都含有大量的奶油，直接吃這種食物，短時間內可以獲取很多熱量，非常容易感覺到飽足感，也會無法引起食慾，因此能少吃就少吃，比那些炒飯炒麵的主食還糟糕。
三、水果
水果也是許多人愛吃的，相對來說，水果在日常生活中更容易看到，而且成本通常都非常低，因為buffet自助餐廳都是大量進貨，新鮮度經常品質不一，如果吃到含水量比較多的水果，一下就會覺得非常飽，那些大魚大肉就吃不下了，感覺自己付費一半都沒收回來就飽了。《小乾倩倩的遊戲的美食》總結表示，吃自助餐就是一定要找到技巧，如果沒有技巧的話，每次去吃都會覺得不划算，店員一看到你也知道你是外行人，很容易吃虧的。（編輯：張嘉哲）