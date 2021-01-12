女兒考97卻罰寫到哭！爸氣炸質問　師吐1句他秒讚：懂教

國小女兒明明考試拿了97分，卻遭罰抄整篇課文，更向男網友訴苦！這名爸爸得知後相當不滿，甚至一度想要直接撕掉作業簿，沒想到仔細向老師詢問清楚後才發現事情原委，這也讓他忍不住發文感嘆，更反過頭要求女兒道歉認錯，同時在臉書社團《爆怨公社》分享這次的育女經，話題掀起不少網友討論。

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這名爸爸由於心疼女兒淚汪汪地狂抄寫大量課文，問了女兒後得知，明明只錯了一題簡單的選擇題，考試成績97分也並不差，卻被老師處罰要抄下社會課本第五單元全部，還有第六單元的第二小單元，得知當下也讓他相當不滿，更打算效法其他家長霸氣地說「不用寫了，有事叫老師找我，然後再把作業簿撕掉！」

不過當他冷靜下來後仔細想想，認為女兒導師應該屬於威嚴和睦兼具，並非輕易處罰學生的類型，詳細一問才知道，原來老師一開始只說錯的罰寫就可以了，但女兒沒把老師的話聽下去，甚至拖拖拉拉要寫不寫，最後老師才罰抄整個第五課的文字，更向他表示如果覺得「女兒在這次的罰抄寫中有學習到尊重及敬重，那她的罰寫就能結束」。

▲原PO與導師電話連絡後才得知事情原委。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

事後原PO也表示，相當感謝老師讓家長決定這次處罰權，女兒也因此坦承道歉，認為自己不該在課業上展現不尊重老師的態度。許多網友看完也紛紛表態，留言稱讚這名老師的教育理念和方式相當負責，「老師很負責，不是考高分就好不用理，針對錯的問題多了解，而又從中了解到，孩子可能因考97分而自滿，反而不尊重老師的教導」、「很棒的老師家長也很好懂的尊重老師！」、「這個老師很有guts，你也很理性啊，這是好的溝通喔！」。（編輯：楊智傑）