網銀超普及！台人疑「為何存摺沒被淘汰」　內行曝1關鍵

距離農曆春節不遠，許多民眾會藉由存摺檢視自己一年來的辛勞，也會趁著歲末年終帶存摺去銀行領新鈔。不過在網路銀行日漸普及的現在，只要輕鬆點開手機內的app，就能查看帳戶交易資訊，這就讓網友不禁好奇詢問，「為什麼台灣存摺不會被淘汰掉？」，話題也掀起眾人討論。

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今（12）日有PTT網友和加拿大友人閒聊時討論到「存摺」的話題，一問之下才發現原來加拿大已經沒有在用存摺，接著查了資訊後才知道，原來美國的銀行也早就把存摺淘汰了。不僅如此，他更提到，網路銀行在台普及的時間也算長，要驗證身份的話身分證晶片卡也比存摺清楚，但臨櫃開戶照樣還是會約定憑存摺提款。

▲網路銀行的普及化取代了存摺的部分用途，某些網銀更可直接申辦信用卡。（示意圖／取自pixabay）

對此，原PO也忍不住感嘆「但現在人應該很多人沒在刷簿子吧？久久用一次存摺都不知丟哪去」，更好奇表示「要去臨櫃領新鈔前還要把存摺找出來，這不是很麻煩嗎？」。不少深有同感的網友也紛紛在底下認同回應，「刷存摺麻煩而且又慢，超浪費時間」、「連最愛用紙的日本，一般人都沒有存摺了」、「不懂為什麼銀行不給查超過一年的紀錄，不然就能淘汰本子了」。

不過也有網友不這麼認為，點出就算有了網路銀行跟電子資料，實體紙本還是無可取代，「電子存款還是辦法弄假的」、「紙本存摺有憑有據，虛擬存摺無法保證不會遭駭客入侵或內部人員亂搞」、「電子存摺查不到一年前的交易紀錄，很不方便」，此外也有網友提到「去銀行辦信用卡、貸款等，有時會要你附存摺財力證明」、「有些銀行辦信用卡還是不收數位銀行的明細啊」。（編輯：楊智傑）