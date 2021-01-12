吳伯熊單車上路！友人曝「15天戰績」超猛 同行全驚呆了
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 19:25:28
近年來美食外送相當受歡迎，吸引不少人跨平台送餐，希望能在最短時間內接單賺錢。近日，就有網友發現一位超強外送員，只騎著一台腳踏車，而前後還掛著不同平台的外送包，讓他看了不忍大讚，貼文一出竟釣出友人爆料，當事人是一位「15天700單」的單車戰將。
原PO在《UberEats台灣》貼出一張照片，只見一位超強的雙開神人，而且僅騎著一台粉紅色的小小腳踏車，他細看才發現，對方的後輪不但明顯的比前輪還要小，而且前後載著的外送包都快比輪胎還要大，超萌的差距讓人不忍豎起大拇指，對這位「吳柏熊」外送員大讚。許多同行的網友也紛紛回應，「food pan eats」、「這麼厲害，還騎腳踏車呢！」、「吳伯熊」、「這樣騎車健身」、「沒毛病,覺得有點厲害」、「超猛的吳伯熊，居然用腳踏車雙開」，不過也有人好奇，「拒單組吧，現在大多取遠送遠，腳踏車不可能」、「他現在到底哪個身份在送」、「前後輪大小差太多了，這種車好騎嗎？」沒想到的是，留言區真的出現當事人的朋友，「腳踏車都近單！這位是我認識的！15天產出700單戰將！而且UberEats也是都近單，他已經單車很久了，因為這我朋友」，另外，也有貼心的網友解釋後輪較小的原因「加強高速過彎的穩定性吧」。（編輯：許智超）