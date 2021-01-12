寒流爽吃麻辣鍋！他見天兵妻加「1配料」崩潰：被妳打敗
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 22:09:45
今年冬季寒流強勢來襲，許多人喜歡在這時候吃麻辣鍋，讓身體暖一暖。近日，就有男網友分享，和老婆兩人在家自己煮麻辣鍋，享受2人世界的甜蜜氛圍，沒想到老婆卻在鍋內加了「超恐怖的配料」，讓他直呼「被老婆打敗了」，貼文一出，也讓網友們全笑翻。
原PO在《爆怨公社》表示，想說天氣太冷可以吃個麻辣鍋暖活身體，於是和老婆一起煮了麻辣鍋，吃著吃著老婆隨口說「我有加辣椒喔」，原本他不以為意，沒想到吃到第三口時，突然發現事情不對勁，迫不得已趕緊拿出鮮奶茶解辣。原PO接著詢問老婆，「怎麼突然變那麼辣，妳是加什麼辣椒啊？」沒想到對方回答「魔鬼椒啊，想說天氣冷暖和暖和嘛」，這讓他差點昏倒「結果勒，她吃了一口還不是跟我一樣在喝冰的牛奶解辣，身體也沒暖和啊，到了今天才跟我說屁股辣辣的，真的是笨蛋到家了」。原PO事後也透露，自己在隔天狂拉了三次，許多網友也紛紛回應，「魔鬼椒……」、「老婆永遠是對的，去罰跪吧」、「太猛了吧，我傻眼」、「自己選的老婆」、「可以吃醋解辣」、「自己選的怪誰」、「笑死，有夠天兵」、「屁股暖了」、「對不起，我還是笑出來了」。（編輯：許智超）