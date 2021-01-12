面試「一聊2小時」！以為穩了卻苦等不到通知 眾揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 21:40:21
不少人找工作時都要先通過面試這關，而在面試時總是會有不同面向的對談問答，雙方條件達成共識後，才會開始入職工作。不過就有位網友分享自己最近面試遇到很喜歡問問題的人資，一聊就是2小時，二次面試也是如此，讓人覺得有機會，但最後還是沒收到通知，原PO不禁抱怨浪費了一兩週的時間。文章一出引發熱議，更釣出許多職場老鳥解釋。
有位網友在PTT發文透露，最近面試遇到那種很喜歡問問題的人資，尤其是新創公司，特別喜歡一直問「假如你今天要做某職務專案／遇到某問題，你會怎麼做？如何解決？」原PO指出，有時聊的很開就聊了1個半、2小時，等到二次面試還是如此，主管問完換HR一直問，讓人覺得有機會，結果還是沒收到通知。原PO不禁抱怨，一下子就浪費了一兩週，慘一點甚至為了等待結果而拒絕其他公司的offer。原PO也納悶請教大家，類似這樣的面試官問問題，「都會很熱心照實回答嗎？」因為感覺「有點像是請你免費幫他們寫作業」，提供了很多點子但卻一樣是謝謝再聯絡，讓原PO覺得感覺不太好。許多網友則紛紛留言回覆說，「你應該這麼想，他們問你的問題，就是這個部門存在的問題，回答得好的人，必然是比較有機會的」、「人家問，你就答，不要給自己留下遺憾就好」、「面試一兩個小時表示這個位置很重要，新創需要對的人，當然要謹慎」、「你怎麼不會認為是因為自己答得不好才被發無聲卡」、「自己的經驗是看公司會不會主動跟你解釋開這個職缺的目的和意義，有些只是一頭栽的問你一堆問題有較大的機率是純挖情報」、「沒拿到offer前本來就一切都不算數」。（編輯：倪浩軒）