「付費買YT」CP值超高？過來人直點2關鍵 更吐眾人心聲
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 10:42:20
因應網路時代的來臨，現代人看YouTube已經是常態，不過伴隨著資訊的爆炸，YouTube也開始進行收費，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『付費去買YT』CP值其實超高？」因此就有過來人點出2點關鍵，更吐出了眾人對此的心聲，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「真的有人買YT付費嗎？」的文章表示「付費YT只是沒廣告而已，一個月要多一百多，感覺CP值很低，有人真的買嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人點出2點關鍵，甚至也點出了眾人的心聲，留言區蓋起高樓。買過「YT付費」的網友認為「背景播放」和「廣告屏蔽」為兩大關鍵，「100多不用看廣告還比第四台便宜，幹嘛不買？」、「沒多少錢不用看廣告很好啊」、「常用CP值就高啊，手機可以背景播放我覺得很方便」、「看廣告看到煩就會想付費擋」、「開車聽節目，不用分神按掉廣告，行車平安最重要」、「一個月才一百多根本跟沒有一樣，買了之後所有裝置包含智慧電視都可以看」、「買一年多了，唯一的壞處是跟不上最新的廣告台詞」、「Premium家庭方案一月45，YT無廣告外還含Music串流」、「啊還有背景播放功能，超好用，可以邊刷別的APP邊用YT，關掉螢幕也可以聽」。甚至更有人點出心聲「我有訂netflix和spotify，說實在yt一個月沒多少錢，但他那種強暴式逼你訂閱我就更不想訂」、「要廣告沒問題，但拒絕暴力插入式廣告」、「它插廣告的方式越煩人就越不想買」、「廣告的設置不應該是這樣用的」。（編輯：王柏文）