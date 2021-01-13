加油喊「100加滿」超尷尬？員工曝1關鍵說法：絕對不會漏
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 11:22:34
現代人通勤幾乎都開車或騎車，那這樣子就少不了需要去加油站幫愛車加加油，對此近日就有網友在網路表示疑惑，「去加油站加油到底該怎麼說才不會尷尬？」沒想到就有加油站員工點出了2種關鍵說法直言「這樣說加油絕對不會漏」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「加油的說法？」的文章表示「是指去加油站如何跟店員說加多少，身上只有100元，油箱加滿的價錢就落在100上下，並且不確定加滿是否會超過100」，因此原PO也點出2種可能的情況，一為「加滿」，「是可能超過100，錢不夠」，另一種則為「加100」，「油箱滿了，還不到100」，同時原PO又覺得如果講「加滿，但是超過100就只加100」又有種「給人添麻煩的感覺」，因此原PO也直言表示疑惑「想知道這樣情況大家的說法會是1還是2呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有加油站員工曝光了2種關鍵說法，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「他一跳槍你可以立刻喊停」、「去自助區啦，哪有這麼麻煩的」、「曾經有喊過加滿的，他真的給我加到滿出來，後來我還是用喊價的比較能控制量，如果不確定加油量，我會喊加50」、「就講加一百，通常都跳停，不會硬要加到一百」、「我都說min（100,跳停）」、「min（100,跳停)」、「說一百。如果看到快滿了 或跳停，就說這樣可以了」。而更有加油站員工出來表示「跳停，最多一百」，「我在加油站工作，建議你說『跳停，最多一百』，這個說法最簡潔有力，這樣不到一百就跳會停，沒跳停就到一百，甚至加八成滿是最好的，因為你永遠不知道會遇到什麼店員，店員也不用在那邊一段一段補到好，像我去加油就都是直接80、90這樣喊，也不會怕漏出來」。（編輯：王柏文）