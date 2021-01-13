12星座2021「災厄提醒」！這位恐遭騙財騙色　爛桃花炸多

2021年已經過了10多天，你目前為止都過得好嗎？塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專也分享了，要給「十二星座」的小災厄提防小提醒，若是今年發生以下的事，極可能越演越烈，甚至影響到往後人生！請你一定要多加注意了，趕快來看看有什麼災厄要事先提防吧！請同時參考太陽、上升星座。

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▲塔羅牌艾菲爾老師在臉書發文，公布了12星座在2021年要注意的災厄提醒。（示意圖／取自pixabay）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在臉書發文，公布了12星座在2021年要注意的災厄提醒。（示意圖／取自pixabay）

2021年白羊要注意誤交損友的問題。你是個很容易相信別人的人，但如果對方是不懷好意的小人，你這容易相信人的個性，便會為你帶來苦果。新的一年請你眼睛要張大，哪些朋友是好人、哪些人又別有居心，請你一定要認仔細。





金牛座、有人劫財





金牛在2021年要注意有人劫財的問題。也許是出外時錢財、貴重物品被偷，也可能是你遇上詐騙；更有可能的是有朋友向你借錢，你又一時心軟而借錢給他，最後錢財卻有去無回。提醒金牛今年對錢財一定要更加謹慎，別破財了才在槌心肝。





雙子座、官司問題





雙子今年出門在外、與人交流請多加註意，你今年若與人發生衝突、或是交通出意外、甚至金錢交易發生問題等，都很容易使情況越演越烈，甚至引來官司纏身。只要掌握低調行事、小心謹慎的准則，就能避免掉許多災厄。





巨蟹座、資產凍結





巨蟹在2021年要注意資產凍結的問題，舉凡信用卡、保險、股票、銀行帳戶，甚至房屋、土地、不動產等，都要多加小心，有什麼繳費通知等就趕快去做，以免小事不處理好，最後演變成大麻煩。直接輸入關鍵字「文財神」下載保存，讓你才氣滿滿，文財武財路路通。





獅子座、婚姻變局





獅子今年桃花運非常不錯，各種追求者令你心癢癢，但如果是有伴者可要多注意了，當你被爛桃花糾纏，但自己又欲拒還迎時，下場就是被伴侶知道，甚至婚姻就此產生裂痕、面臨破局。今年獅子愛情運勢好的，有伴者更要把這波愛情好運能量運用在伴侶上，才不會後悔莫及。





處女座、騙財騙色





2021年處女要注意騙財騙色的問題，你極有可能遇到爛桃花，剛開始你以為對方是真命天子，殊不知他只是垂涎你的外貌身材、甚至金錢，當他利用完畢轉身而去，卻只徒留你與受傷的心。提醒處女今年交往對象都要再三審查，最好給朋友、家人過目，才能叫人放心。





天秤座、事業無心





天秤今年心都有點不在事業上了，不是想趕快談戀愛、結婚生子，就是想旅遊、學些別的東西；不然就是工作上遇到許多小人，使你更加不想要工作。但要提醒你，事業是最主要的收入來源，若忽略了事業，小心會影響到你的正常生活。





天蠍座、注意婚姻





天蠍今年要多注意你的婚姻關係了，今年你與伴侶有可能發生或大或小的摩擦，令你們感情受到影響；也可能你自己、或是伴侶被外面的野花野草吸引著，而在出軌的邊緣試探。請天蠍一定要多注意與伴侶的關係穩定，可以安排個甜蜜出遊、或是一起學些興趣課程，讓感情能重新擦出火花。





射手座、有緣無份





2021年射手有可能會有「有緣無份」的問題發生。不管是愛情上的擦肩而過、或工作上的錯失良機、甚至財運上沒把握住賺錢新機會，這些讓你看得到、但你最後卻摸不著的緣分，真的令你心痛難過。提醒射手今年若看到一點新苗頭，不要想太多，直接行動、把握住，別再錯過好時機了。





摩羯座、壓力相伴





今年摩羯要學著與壓力共存的問題。不管是愛情、金錢上的壓力，或是生活發生變動，而使你必須重新去適應，都請你一定要保持慢慢來、隨遇而安的心境，好的壓力是會使人進步的，讓壓力成為你進步的推手，而不是被壓力所擊垮。





水瓶座、健康微恙





水瓶今年運勢樣樣皆好，唯一要注意的就是健康問題了。今年有些小病小痛，請你一定要謹慎處理、早日看醫生，別再不把身體警訊當一回事了，若是輕忽這些健康警告，你有可能會小病拖成大病，甚至影響到未來健康。





雙魚座、心存僥倖





雙魚今年一定不能有心存僥倖的心態，不管是游走在道德邊緣、還是法律邊緣，這些狀況都不要有，因為你一但做了，就是會被抓包，甚至為你的人生留下污點。請雙魚今年要把握行得正、做得當的原則，今年就能平安渡過。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】