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「暈捷運」超痛苦？過來人揭4重點　更吐1善心行為：超暖

編輯中心/綜合報導

2021-01-13 16:55:57

捷運
▲「暈捷運」超痛苦？過來人揭4重點，更吐1善心行為。（示意圖／翻攝自維基百科）
捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具，一來不受塞車時間限制，且價格也還算經濟實惠。近日就有網友在網路上表示「暈捷運」其實超痛苦，沒想到卻引起了過來人揭露了4項重點，更吐出了曾經在捷運站遇過的善心行為，直言「超級暖」，引起熱議。
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▲捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具。（圖／NOWnews影像中心攝影）
▲捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具。（圖／NOWnews影像中心攝影）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「大家會暈捷運嗎」的文章表示「我本來就是很容易暈車的人，轎車如果不是前座基本必暈，公車努力不坐後面，不然就努力快點睡著，高鐵也暈，平時捷運三不五時暈一下」，原PO更接著說，「前幾天可能因為冷大家穿得多，尖峰時間直接慘烈...擠+羽絨衣圍巾一堆+口罩+人多到爆，我真的差點在捷運上吐出來，緊急下車坐月台椅子休息」，這也讓原PO感嘆「回家的時間變更久了，有人跟我一樣可憐的嗎...」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人揭露了會這樣的4個重點，甚至更分享了自己遇到的善心行為，留言區蓋起高樓。
過來人網友們紛紛留言表示「坐反向位置」、「穿太多」、「暖氣太強」和「戴口罩」為會不會暈的重點，「會耶，我特別暈淡水線」、「超容易暈車體質，平常搭捷運不會暈，但睡眠不足或爆累時還是會」、「淡水線會暈，高低差，雲霄飛車」、「會！搭捷運時滑手機超快就暈車想吐」、「淡水線剛通車很暈」、「因為人多，二氧化碳也濃一點吧，加上又穿的多」、「會！捷運超暈超晃嘔！容易暈車體質+1」。
甚至更有人分享自己遇到的暖心經驗「之前搭捷運有很想吐呼吸不順的經驗，一出車廂直接看不見，好心人帶我到柱子邊幫我叫站務人員，但喝了熱水加一包糖就完全好了，捷運還會提供輪椅，本來還要帶我坐到目的地車站，真的很貼心又很暖」。（編輯：王柏文）
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