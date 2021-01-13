富王鴨肉店門貼出「頂讓」紅單！她經過驚呆：要過年了耶
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 17:09:46｜2021-01-13 17:16:02
先前因為「毛長齊」言論，與外送員發生糾紛的台中富王鴨肉專門店，王姓小老闆神隱多日後，日前終於出面召開記者會鄭重道歉，並在記者會上多達13次的鞠躬，還承諾未來重新開幕後，會將開幕當日的營業額，全數捐給社福機構。不過今（13）日卻有女網友路過富王鴨肉店門口，發現鐵門深鎖且貼出「頂讓」紅單，讓她驚呼「確定不做了耶」，引發熱議。
王姓小老闆在記者會上除了13次鞠躬致歉，也解釋事發當天沒有拖餐，沒有讓外送員等超過20分鐘，而且事件發生後臉書新成立的6個粉專，都並非他所經營，希望外界給予機會，讓他們深深反省。不過當事女外送員在第一時間回應「提告到底」，看來想和解還沒那麼容易。而有位女網友今日在臉書社團《爆廢1公社》發文，分享自己在富王鴨肉店門口自拍的照片，照片中可以看見店家鐵門深鎖，門口更貼出顯目的「頂讓」紅單，讓原PO不禁驚呼「確定不做了耶！剛剛經過看到的第一手資訊」。
貼文發出後，許多網友紛紛留言回覆說，「老闆連累員工，都快過年了。真慘」、「頂讓只是店面，找到下家繼續毛起來」、「一定會換名字再出發的」、「反省一下再重新開始不好嗎？要經營一家店也不容易耶」、「有沒有這裡會列為名勝古蹟的掛」、「成為新景點了」、「知名地標-1」、「改毛王好了」。不過也有網友懷疑頂讓紅單的真實性，認為說不定只是其他人的惡作劇，還有網友自告奮勇要去現場勘察，大家議論紛紛。（編輯：倪浩軒）