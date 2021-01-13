超商爽買熱飲！他一看陌生男「狂摸舉動」氣炸：有夠自私
編輯中心/綜合報導
2021-01-13 17:54:23
台灣便利商店隨處可見，店內商品琳瑯滿目，多種飲料、零食可供民眾購買。近日，就有網友抱怨，早上前往超商想買瓶熱飲，結果看到一名男子趁著等咖啡的空檔，輪流把裡面的熱飲拿出來取暖再放回去，讓他忍不住直呼「真的討厭這樣的人」，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，早上本來想在超商買瓶熱飲喝，結果卻看到一名男子站在熱飲櫃前，把每一瓶飲料輪流拿出來，「我以為他是店員，結果他只是把飲料拿出來，當暖暖包暖手」。原PO接著指出，下一秒男子就拿著已經沖泡好的咖啡離開，並沒有花錢買任何一瓶熱飲，這讓他感到相當傻眼，並斥責「真的好自私，這樣熱飲不熱了怎麼辦？還有我要喝之前還要仔細擦過，真的討厭這樣的人」。
許多網友看完也相當氣憤，「現在疫情很嚴重，這人會不會太過分」、「雖然現在不一定買的到暖暖包，但也不能用這種方式吧」、「誰知道他的手有沒有乾淨啊」、「疫情母湯啊」、「真的蠻自私的」、「怎麼不乾脆用店裡的熱水機洗手算了」、「怎麼有這麼噁心的人」。（編輯：許智超）
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