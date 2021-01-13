NOW辯風向／該吃哪種豬肉？蘿莉塔力挽狂瀾　結局大逆轉

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經過10秒鐘的深思熟慮，來賓隊的蘿莉塔、學生隊的畢瑩瑩選擇支持「要吃進口豬」，而來賓隊的惟毅、撒基努以及學生隊的Eri、關閎文選擇「要吃本國豬」，而率先申論是「支持進口豬」的畢瑩瑩，她表示「首先是進口豬根本沒有毒，佔市場的比例只有一成，美國甚至還不是最大宗，只佔裡面15%，加上萊豬在美國本土也僅有兩成，所以萊豬進口到台灣的比例根本不到百分之零點三」。
主持人阿樂也這時公布目前網友的投票數據，支持國產豬的比例是92％，想要吃進口豬的只有8％而已，懸殊的比例也讓人相當錯愕，接著是「支持國產豬」的撒基努在申論時則指出，「台灣的養豬戶都依客戶所需要的烹飪方式、手法，去分配豬隻給你，而外國的朋友在參觀之後，也對我們的養豬場讚不絕口，所以說台灣的豬肉競爭力太強了」，他也透露平常在烤的山豬肉，其實也是從平地買上去養的。
之後的交互質詢環節，兩方的表現也互不相讓，「激辯哥」關閎文也提出一個問題「未來的國產豬肉，價格到底是會漲還是跌？」當今天自由市場，所有人都支持吃國產豬，結果今天開放了，國產豬又可以出口，就會面臨供不應求的問題。Eri這時也出面回應，如果漲價的情況發生，大家也會有其他替代方案，例如國產雞、國產魚，但蘿莉塔卻認為水餃、貢丸怎麼能不是豬肉？雙方你來我往，激動的辯論也讓兩位主持人差點hold不住。
最後雙方在答詢網友問題時，蘿莉塔強調「不是非吃進口豬不可，而是因為現在進口豬便宜，再加上現在台灣豬價格較貴，為何不選擇便宜的進口豬？說實在的，我自己也吃不出是進口豬，還是國產豬，而且吃進口豬並不會影響台灣豬農的生意，反而是幫助台灣的豬身價上漲」。
而節目也公布觀賞直播的網友投票，有67％的網友支持進口方，而有33％的網友認為站在本國方，戲劇性發展讓主持人們驚呼連連，而主持人宋少卿也在最後強調，「要吃進口豬還是國產豬，我覺得就是見仁見智，所以政府做好把關的責任，這樣老百姓也不用擔心，想吃什麼就吃什麼」。
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