親友狂買台股！他問「貸款買股真穩賺？」 網曝悲慘代價
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 12:25:00
台積電（TSMC）為「台灣積體電路製造」，是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，昨（13）日其股價再創天價605元，突破600元大關，雖今稍早跌破600元大關，一度來到587元，其連日漲幅仍引發話題。對此，就有網友在PTT八卦版提到，最近身邊很多親朋好友貸款來買股票，不禁疑惑這樣是否可行？貼文曝光立刻引發熱議，卻有網友揭露悲慘代價，呼籲還是要自行衡量。
原PO表示，發現最近身邊很多親朋好友，看到台股漲不停，開始有人去借信貸買股，有房的則是拿去借房貸，問他們都說「現在利息這麼低，現在買股票，都可以隨便賺」，卻稱「不過最近央行或是金管會有提醒要注意，但還是很多人借錢來買股票」，不禁疑惑詢問廣大鄉民「這樣會有什麼後果嗎？」同時好奇「借錢買股票的年代又來了嗎？」貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「現在真的隨便買都賺啊，根本不會爆」、「隨便買隨便賺，睡醒數錢」、「讚啦，炒起來」、「台GG（台積電）買下去，一生不愁吃穿」、「大家開始貪婪了，我該恐懼嗎？」「買台積，月薪立刻翻倍」。
不過，也有網友認為想收穫還是得先付出代價，「心臟小不適合借錢買股，就算你報酬率大於利息支出，你每天的生活品質也會下降，容易心不在焉，易發生意外」、「一天漲跌就是幾個月半年的薪水，會讓你懷疑上班的意義」、「等等全部被養套殺，在那邊哭哭噢」。不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）