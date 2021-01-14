3大超商福袋內容物曝光！她爽抽中「這1神卡」：直接回本

每到年關交接時期，各家超商都會推出「新年福袋」，並打著物美價廉、種類豐富的噱頭，吸引消費者購買，順便試試手氣，對此也有一名女網友花錢買了3家超商的福袋，曝光內容物並分享心得，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示「每年好像都要開一下福袋，我想應該會有些人在觀望，我都開了，可以看看」，並附上自己購買的全家、萊爾富以及OK超商的福袋。

原PO也透露自己的心得，「全家好像每年都是多了一個小玩具，只是從99元變到199元；萊爾富第一次買，一包重的跟一包輕的，差很多大家還是挑重的好了；OK價位我覺得差不多，不過大同小異這樣」。



▲一名網友PO出自己所購買的超商福袋內容物。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》） 而從原PO所附上的圖片來看，超商的福袋內容跟往年相差不大，基本上都是一些零食、飲料的組合，而比較不同的是，全家福袋有附一個玩具。目前原PO就剩7-11的福袋了，她也在文末說道「可能7-11的比較讓人期待了」。





貼文一出，網友紛紛留言，「全家跟你拿到的一樣，只是贈品玩具不一樣」、「福袋完全是清倉袋」、「不想買了，今天買一袋後悔了」、「誰有比我賽，買三個全家還不同店買，結果全一樣」、「全家，裡面最好的就是鎮瀾宮那2張卡惹唄！一張卡就可以換一杯大拿鐵和一杯大美式咖啡的樣子，所以有2杯拿鐵和2杯美式」。