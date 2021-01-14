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3大超商福袋內容物曝光！她爽抽中「這1神卡」：直接回本

編輯中心/綜合報導

2021-01-14 16:40:23

▲一名網友分享自己到3大超商買的福袋內容物，對此也有其他網友表示全家福袋內容物，又屬抽到「鎮瀾宮套卡」最好，抽到直接回本。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲一名網友分享自己到3大超商買的福袋內容物，對此也有其他網友表示全家福袋內容物，又屬抽到「鎮瀾宮套卡」最好，抽到直接回本。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

每到年關交接時期，各家超商都會推出「新年福袋」，並打著物美價廉、種類豐富的噱頭，吸引消費者購買，順便試試手氣，對此也有一名女網友花錢買了3家超商的福袋，曝光內容物並分享心得，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示「每年好像都要開一下福袋，我想應該會有些人在觀望，我都開了，可以看看」，並附上自己購買的全家、萊爾富以及OK超商的福袋。

原PO也透露自己的心得，「全家好像每年都是多了一個小玩具，只是從99元變到199元；萊爾富第一次買，一包重的跟一包輕的，差很多大家還是挑重的好了；OK價位我覺得差不多，不過大同小異這樣」。

▲一名網友PO出自己所購買的超商福袋內容物。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲一名網友PO出自己所購買的超商福袋內容物。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
而從原PO所附上的圖片來看，超商的福袋內容跟往年相差不大，基本上都是一些零食、飲料的組合，而比較不同的是，全家福袋有附一個玩具。目前原PO就剩7-11的福袋了，她也在文末說道「可能7-11的比較讓人期待了」。

貼文一出，網友紛紛留言，「全家跟你拿到的一樣，只是贈品玩具不一樣」、「福袋完全是清倉袋」、「不想買了，今天買一袋後悔了」、「誰有比我賽，買三個全家還不同店買，結果全一樣」、「全家，裡面最好的就是鎮瀾宮那2張卡惹唄！一張卡就可以換一杯大拿鐵和一杯大美式咖啡的樣子，所以有2杯拿鐵和2杯美式」。

▲也有其他網友PO出自己購買的福袋內容物，並表示自己抽到「鎮瀾宮套卡組」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲也有其他網友PO出自己購買的福袋內容物，並表示自己抽到「鎮瀾宮套卡組」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
事實上，網友提及的「全家鎮瀾宮卡」，其實是全家和大甲鎮瀾宮在去年5月合作推出的《鎮瀾宮媽祖咖啡套卡》，套卡有分紫色、紅色2款，而每款2張售價200元，內含商品可兌換2杯大熱拿鐵和2杯大熱美式，總價值剛好是200元。所以若抽到該套卡的網友，基本上就已回本了。（編輯：郭佩蓉）
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