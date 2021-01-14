台北市府：房仲糾紛暴增6成 永慶房屋遭申訴案量最多
財經中心
2021-01-14 17:31:12｜2021-01-14 17:58:39
台北市政府法務局日前發布新聞稿提及，去年因不動產交易市場回溫，消費爭議申訴案件較前年暴增6成，以永慶房屋被申訴案量最高，超過申訴總量的三分之一。消費者主要反映購屋後發現房屋有瑕疵，質疑房仲業者未盡到把關責任，事後協助態度也不夠積極。
法務局發布的消費警訊指出，去年因房市回溫，導致受理有關不動產仲介消費爭議高達180餘件，比較2019年受理消費者爭議申訴案約110餘件，成長幅度超過6成。其中，以永慶房屋被申訴案量最高，逾申訴總量三分之一。另外，分析消費者申訴內容，法務局說，大多反映於購屋後發現房屋有瑕疵，其中又以滲漏水問題為大宗，並質疑房仲業者沒有做到充分把關責任，事後協助態度亦不夠積極。法務局進一步指出，雖房仲業者表示大部分滲漏水屋況無法事先發現，消保官仍呼籲房仲業者應確實加強教育訓練，如教導業務人員判斷滲漏水之技巧、加強業務人員與賣方及買方間之溝通訓練等，並於爭議發生時，積極協助處理；另提醒消費者於購屋前應審慎確認房屋現況，並挑選信譽較佳之仲介業者簽約，並評估所簽定型化契約之保障是否充足，以降低交易風險。有關永慶房屋被申訴案量最高一事，記者已致電詢問，但目前尚未有回覆。