房市／2房700萬買氣旺 大竹重劃區站上2字頭
財經中心/綜合報導
2021-01-15 08:30:00
桃園市蘆竹區向來是房市交易熱區，除了發展較久的南崁區域，另一新興重劃區為大竹重劃區，近年交易量也呈現成長趨勢，致使屋齡5年內的電梯大樓站上2字頭，房市專家表示，大竹重劃區有價格競爭力，2房總價約700萬左右。
根據桃園住宅及不動產資訊桃寶網實價資料，2020年1至10月大竹地區屋齡5年內的電梯大樓平均單價為20.9萬，與前年同期18.4萬相比漲幅13%，房價也創歷史新高紀錄。對此，信義房屋大竹店店長蘇凱智表示，大竹重劃區站上2字頭的原因是因南崁地區發展較早，發展已飽和，因此有一部分購屋族群轉往新興的大竹重劃區，受惠南崁地區買盤，價量俱揚。
此外，不只南崁買盤挹注，大竹重劃區也因地理位置離青埔、中路重劃區車程最快僅要10分鐘，也受惠兩區的外溢買盤，蘇凱智表示，因這兩區的房價都已3、4字頭，大竹重劃區房價親民，二、三房的主力產品去化很快。蘇凱智表示，去年以來，房價約漲幅1成左右，當地的電梯大樓有一批為屋齡12年左右，每坪單價約20萬元，另外的電梯大樓屋齡為5年左右，每坪單價約22-23萬元，2房700萬即可入手。