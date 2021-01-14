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吃喜宴「犯大錯」超尷尬！他秒掏38K解決　新郎一聽跪了

編輯中心/綜合報導

2021-01-14 19:41:07

婚宴
▲大陸有名男子，本要赴友人的喜宴卻誤入其他新人的宴廳，不願白吃白喝的他，竟默默將整桌菜錢付清。（示意圖／NOWnews資料照）
結婚是人生中的一件大事，不少新人都會舉辦婚宴，邀約親朋好友一同當場慶祝喜事、分享喜悅。不過，中國大陸就有一名男子，本要赴友人的喜宴，沒想到卻誤入其他新人的宴廳，不願白吃白喝的他，竟默默掏出8800元人民幣（約新台幣38000元），將整桌菜錢付清，讓新郎感到十分驚訝。
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據《網易新聞》報導，中國大陸有名男子原本要參加友人的婚禮，但到達目的地後，卻發現當時酒店有好幾對新人也正在舉辦喜宴，隨後男子便找尋服務生，找到宴廳後立馬前往。當下男子進入宴廳後，赫然發現身旁沒有任何一個熟人，雖然感到十分詭異，但他仍選擇默默繼續享用餐點。
等到婚宴結束時，他才發現原來自己走錯了地方，原來該名新郎與朋友同姓，所以才導致這起誤會發生。不願白吃白喝的他，就決定在離開前將整桌8800元人民幣（約新台幣38000元）的費用全部結清。
▲男網友透露，女性友人先前辦訂婚宴，他包了3600元到場，後續參加婚宴時又包2000元，帶妻小一起去，怎料，女性友人竟酸他「帶太多人來蹭飯」，讓他超傻眼。（示意圖／取自
▲男子驚覺走錯地方，決定將整桌菜錢付清。（示意圖／翻攝Pixabay ）
而新郎在結束後準備付款時，才驚覺該桌已被付款，立馬急調監視器，才發現真相。但讓人更驚喜的是，該名新郎非常欣賞男子的舉動，決定公開監視器畫面，並上傳在網路上尋找這名男子，且表示願意將錢全部退還給對方。（編輯：陳雅雲）
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