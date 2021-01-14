哪個國家根本「美食沙漠」？全場答案秒出爐：寧願吃泡麵
編輯中心/綜合報導
2021-01-14 22:00:06
各個國家因人文歷史、地理位置等差異，都會發展出不同的社會模式和人民特質，其中當地料理也會因此產生差異。不過，就有網友好奇「哪個國家根本沒有美食可言？」對此，就引來許多人曝光心目中的答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示世界各國當地都有代表美食，但他指出「就味道而言未必能讓所有人認同！」其中他就舉如韓國，認為其代表食物雖有泡菜、泡麵、韓式炸雞、烤肉等多樣美食，他卻直言「幾乎每天都在吃這些東西，變化性少得可憐」。文末，原PO也好奇發問「那麼還有哪國也是根本沒有美食，頂多是代表性的食物而已」。問題一曝光，隨即引起網友討論，其中「英國」被最多人點名，「英國啊！炸魚薯條，沒了」、「英國，超可怕的沙漠」、「英國吧，料理方式滿單調的」、「英國最慘，韓國也不惶多讓」、「我學長去英國遊學說帶了超級多跟寄超級多泡麵去，寧願吃泡麵哈哈」、「英國，甜點都難吃」、「英國啊！韓國至少還有特色」。但也有人抱持不同看法，「其實英國大都市有許多移民，許多好吃各國料理，或許傳統美食沒很特別，但好吃的食物不會比台灣少」；甚至還有人提及其他國家，「菲律賓吧！他們有上好的食材但是不會料理，只會烤」、「北歐國家的食物都很單調」、「英國沒去過，但美國也就是薯條漢堡」、「德國吧，除了麵包就沒啥特色的了肉類都是很常見的作法」。（編輯：陳雅雲）