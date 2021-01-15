全聯購物想存電子發票！網曝app「隱藏功能」：結帳更快
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 11:55:11
連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一。近日，一名網友到全聯福利中心消費，結帳時告知店員「不用印發票」，豈料發票還是列印出來了，他一問之下才知道，透過全聯的app可以直接設定，貼文曝光立刻引發熱議。
原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》表示，到全聯福利中心買東西結帳，一開始有提醒店員「發票要存，不要印」，對方也說好，怎料店員結帳後還是把發票印出來了，讓他有點錯愕的說「剛有說發票不要印啊！」店員回應「可以自己用app設定發票不要印，我們就印不出來了」，原PO不禁好奇詢問「各位大大，知道在哪邊可以設定嗎？」貼文隨即引發熱議，一票內行網友熱心指出「打開app按首頁右下角『更多』，進入點『個人資料』橢圓框，按右上方紅字『編輯』，拉到最下面，把電子發票選項打開變成紅色後，按下方『確定』」、「現在發票要自己去手機app上設定，沒設定電子載具，發票一樣會印出來，並不會跳出是否要列印的選項」、「上星期全部改版了，有申請電子發票，就不會有任何單子出來」；其他網友則紛紛回應「我也喜歡用載具，但是一個店員一天要服務這麼多不同需求的客人，就算印出來，我也不會責怪他，因為不是不給發票啊」、「我是說明細不用，但店員還是都印出來然後丟掉」、「設定好之後感覺結帳更快了耶」。不過，也有網友表示「我是另外開，另一個統一發票兌獎app，說我要用載具，這樣刷完載具條碼就不會印發票」、「我老人家，就直接拿給服務員幫我設定，很快就設定好，還教我怎樣儲存，發票也直接儲存，很方便啊！」「我的是店員幫我操作的」。（編輯：賴詠璿）