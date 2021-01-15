花2億養牛郎慘破產！女社長露宿街頭　「做1事」逆轉人生

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一開始木村都美當然也不懂如何經營公司，但萬幸車隊並沒有因此遭遇困難，木村都美順利一邊唸書一邊扮演好女社長的角色。眼看生活從爺爺驟逝的打擊中回到正軌，但成年後的木村都美卻愛上了一位牛郎，並且死心塌地在對方身上花錢。
結果木村都美不但每月花大錢包養男生，還懷上了對方的孩子，兩人因此奉子成婚。不過牛郎始終沒有真心相待，木村都美透露自己總共大約花了2億日圓（約新台幣5424萬元）在對方身上，但公司一遇到困難後，男生立即鬧離婚走人。
感情事業兩頭空，身心俱疲的木村都美最終將公司關閉。成為單親媽媽的她如今一心只想照顧好女兒，先把年幼的女兒寄養在鄉下父母家後，木村都美居無定所、露宿街頭，到處打零工維生。從女社長到打零工度日，木村都美並不氣餒，而她的逆轉人生更是才要開始。
木村都美表示，當時找的兼職和臨時工大多由某間人力派遣公司安排，但她發現人力派遣公司的運作有許多問題，她多次反應卻沒獲得處理，氣得她直接從網路上找到老闆的個人部落格，寫信過去抱怨。
木村都美本來也沒覺得老闆真的會收信讀信，想不到老闆不但讀了，還因此對她很感興趣，便要求見面相談。原先以為只是要討論人力派遣的經營之道，但意外再次發生，老闆竟對木村都美一見鍾情，展開猛烈追求。
雖然老闆比木村都美年紀大13歲，但木村都美被他的誠意打動，兩人開始交往。約會兩年後更帶著孩子再婚，木村都美從女社長變身社長夫人，再次過上安穩的少奶奶生活。（編輯：倪浩軒）