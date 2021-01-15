媽年輕買13張台積電！兒驚「放到沒成本」 一看價值跪了
編輯中心/綜合報導
2021-01-15 17:30:45
「護國神山」台積電於今（15）日早盤股價一度衝上625元，創下歷史天價，收盤時則回到601元。股價火熱的近況，對此，就有一名網友指出，自己先前靠投資賺了將近百萬，本想建議媽媽學習理財時，卻意外得知媽媽年輕時買了13張台積電股票，讓他驚嘆直呼「臉被打腫的我」。
原PO於《Dcard》上發文，表示上禮拜和媽媽分享，自己靠投資賺了快將近100萬，隨即向媽媽建議學習一下理財，沒想到媽媽突然直言「我有買台積電啊！很久以前」。原PO一聽就嚇了一跳，而後繼續追問「那一定賣了吧？散戶就是抱不住」。讓他更驚奇的是，媽媽隨即淡定回應「沒有賣啊！放到現在」，媽媽也拿出自己的帳戶，原PO在好奇心驅使之下一看，才發現媽媽手上持有13張台積電股票，讓他不可置信秒喊「台積電放到沒成本，我還是第一次看到，想教老媽投資，臉被打腫的我。」貼文一曝光，隨即引來許多網友羨慕直喊，「阿姨好，阿姨妙，阿姨包裡有鈔票，阿姨我來了」、「媽媽缺乾兒子嗎」、「媽媽心裡：呵」、「13張台積電...算下來市值快八百萬... 還不加配息....」、「天！你媽佛系投資，大成功」、「阿姨我不想努力了...」。（編輯：陳雅雲）