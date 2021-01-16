房市／搬家前必知 挑搬家公司的六個事前功課
財經中心/綜合報導
2021-01-16 08:30:00
年前買房搬家多，對於搬家的人來說，如何選擇一家優良的搬家公司，是許多人的疑問，如果又遇到服務品質不好的搬家公司，讓原本就繁雜的搬家事務造成更多困擾，信義居家列出六點提醒，讓民眾選對搬家公司，可以省時省力又省心。
信義居家表示，選擇優良搬家公司，需注意六點事項，其中，最基本第一點搬家公司需為合法登記立案經營，才能給消費者基本的保障，另外，多方探聽就是不二法門，可詢問親朋好友搬家經驗或網路上的評價，詢問各家的服務品質和價格，最終選擇一家信譽較好、符合需求的搬家公司。而在估價時可觀察公司物流、人力品質，一般有規範的搬家公司，物流能力、人力安排等都有標準流程，也可觀察估價時，服務人員的態度和專業度作為考量因素。
另外，信義居家表示，搬家前需明訂契約範本，如搬家時間、地點、物件數量、費用、貴重物品運送、損壞的權責、理賠問題等載明內容，對消費者較有保障。
而家具、家電在搬家過程中，有毀壞損傷，得不償失也影響搬家心情，可了解搬家公司是否有完整的損壞賠償制度，部份搬家公司提供保險理賠的服務，其保險內容各家不一，一定要仔細看清楚。最後，信義居家表示，可詢問搬家公司是否有提供紙箱包材，搬家省一筆包材費用，事先確定搬家公司是否免費提供紙箱、中古或全新、數量限制。