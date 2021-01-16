暖暖包全台秒殺！藥局厭世「6行公告」 8千人朝聖：太神
編輯中心/綜合報導
2021-01-16 10:19:19
近日受到強烈寒流的影響，不少人不僅搬出厚重的衣物要保暖，許多保暖小物也紛紛造成瘋搶，其中「暖暖包」全台更是大缺貨，賣場只要一補貨就被掃空。對此，就有網友分享自己要去藥局詢問是否還有暖暖包時，看到門口公告讓她震驚，貼文引發熱議。
原PO在「新路上觀察學院」貼文指出「欸我們去買個暖......不好意思，打擾了」只見貼出的照片中，一間藥妝店門口貼出公告表示「暖暖包已銷售完畢」。由於被太多顧客詢問，於是公告中還多補了「各類暖暖包已售完」、「各類暖暖包賣完了」、「各類暖暖包沒貨了」、「各類暖暖包無庫存」、「各類暖暖包缺貨中」，最後更強調「暖暖包真的沒貨了！」貼文一出，網友紛紛回應「這種公告可以再放大，就寫售完了一直問真的很瞎」、「藥妝店員+1櫃檯都貼賣完了，一堆人在問＝＝」、「你寫的我都懂，只是說還有暖暖包嗎？」、「各類的暖暖包我不用，請問有小白兔的嗎？笑死」、「真的還是有人看完會去問....」、「道理我都懂，那請問暖暖包還有嗎？XD」、「這公告厭世的很神，有種問了很抱歉的感覺哈哈」。（編輯：張嘉哲）