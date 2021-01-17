網購評價超高店家仍踩雷？行家揭「暗黑真相」：太聰明了
編輯中心/綜合報導
2021-01-17 16:19:02
隨著科技的發達，現在有不少人喜歡在網路上購物，食衣住行育樂可以說是在網購平台都能買到，但因為沒有看見實體購買，不少人都害怕買到瑕疵品或者盜版貨，因此會找評價、信譽優良極高的店家選購，不過，近日就有網友討論「網購評價高的店家一樣會踩雷」，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛在逛網拍的時候看到一間都是五星評價的，於是點進去看，發現不太對勁，明明不同帳號卻用同張圖片留評論，而且幾乎所有評價都是同一天！感覺就是賣家自己操作的，提醒大家謹慎購物，別貪一時便宜毀了一張臉」。貼文一出，網友紛紛回應「難怪有時候買評價超高的店，送來覺得貨不怎麼樣＝＝」、「多檢舉幾次這個帳號就要重來了」、「現在商人真的太聰明了，低價賣自己刷評價」、「這種刷評價的他們圖還會特別模糊」、「基本上看評論都是同一天也都是假的，要仔細看」、「從來沒有發現過有這種事耶....難怪有些高評價品質很普」。另外，也有網友分享「其實有很多這種的，而且你會發現點進去他們的賣場，會有好幾個商品都是好幾百的銷量，一個人就會給好幾個商品評價，重點是成立的時間根本才一下子，可能幾週，可能幾個月而已，就會知道有鬼了！根本不可能的，大家要注意」。（編輯：張嘉哲）